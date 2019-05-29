اتحاد الكرة يرفض طلب الوداد بالتحقيق مع جهاد جريشة

أبدى مسئولو اتحاد الكرة، رفضهم لفكرة احالة جهاد جريشة الحكم الدولي للتحقيق، بناء على خطاب ورد من الوداد المغربي.
وأكد مسئولو الجبلاية أن جريشة تعرض لإيقاف 6 شهور من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، ومن غير المنطقي ان يقرر بعدها اتحاد الكرة احالة الحكم للتحقيق بدلا من مساندته ودعمه في أزمته الحالية.
وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدمبالتماس إلى الكاف لرفع الإيقاف عن جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الأفريقي.
وأكد الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى
أضاف رئيس لجنة الحكام المصرية أن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن الاتحاد الأفريقي ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا ، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة ، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة.
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