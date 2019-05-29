بتروجت يصر على عدم اللعب مع المقاولون 3 يونيو

أصر نادى بتروجت على عدم إقامة مباراته مع المقاولون المقرر لها 3 يونيو المقبل حسب جدول اتحاد الكرة قبل أن يلعب المقاولون لقاءه المؤجل مع الأهلي أولاً، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص .

شدد النادى البترولي على أن اتحاد الكرة

ولجنة المسابقات يتجاهلان مطالبه العادلة في الوقت التي تستمع فيه الجبلاية للأندية الجماهيرية بعيدا عن مبدأ العدالة خاصة أن المواجهات مصيرية في الهبوط للقسم الثاني.

وكان نادى بتروجت قد طالب بترحيل

المباراة الأخيرة للفرق المنافسة في معركة البقاء بالممتاز والمقرر لها 3 يونيو الى 6 من الشهر ذاته في نفس توقيت الميعاد المقترح لمباراة حرس الحدود مع بيراميدز وبتروجت مع المقاولون والانتاج الحربي مع دجله وسموحة مع الاتحاد السكندري على ان تقام مباراة الحرس مع الزمالك في موعدها 3 يونيو .