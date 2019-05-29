بتروجت يصر على عدم اللعب مع المقاولون 3 يونيو

أصر نادى بتروجت على عدم إقامة مباراته مع المقاولون المقرر لها 3 يونيو المقبل حسب جدول اتحاد الكرة قبل أن يلعب المقاولون لقاءه المؤجل مع الأهلي أولاً، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص .
شدد النادى البترولي على أن اتحاد الكرةولجنة المسابقات يتجاهلان مطالبه العادلة في الوقت التي تستمع فيه الجبلاية للأندية الجماهيرية بعيدا عن مبدأ العدالة خاصة أن المواجهات مصيرية في الهبوط للقسم الثاني.
وكان نادى بتروجت قد طالب بترحيل
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