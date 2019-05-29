كأس العالم للشباب.. بولندا وكولومبيا يبحثان عن بطاقة التأهل الثانية بالمجموعة الأولى

تستعد الجماهير البولندية لمبارة منتخب بلادها اليوم الأربعاء، أمام نظيره السنغالي، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للشباب في بولندا.

ويواجه منتخب بولندا نظيره السنغالي، على ملعب ستاديون فيدزيفا، ويبحث الأول عن تفادي الخروج المبكر من البطولة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويحتاج إلى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي.

فيما يحتل منتخب السنغال الصدارة بـ 6 نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر، ولكن مواجهة بولندا

أمامه ستكون صعبة، ولكنه سيحاول أستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مشوار لبطولة.

موعد مباراة بولندا والسنغال

تنطلق مباراة بولندا والسنغال في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وعلى الجانب الأخر فإن منتخب كولومبيا صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، سيدخل في مواجهة سهلة

نسبياً أمام تاهيتي، على ملعب أرينا لوبلين.

وسيبحث منتخب كولومبيا عن تحقيق الفوز منتظراً تعثر بولندا، لكي يحتل المركز الثاني ويتأهل برفقة المنتخب السنغالي إلى دور الـ 16 من البطولة.

أما منتخب تاهيتي فيخوض المباراة بلا دوافع، بعد أن ودع البطولة رسميًا بعد تلقيه هزيمتين، وقد يسعى لمحاوة الخروج بشكل جيد من البطولة نظراً لتعرضه للخسارة بنتيجتين ثقيلتين أمام بولندا بخماسية نظيفة، وأمام السنغال بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة كولومبيا وتاهيتي

تنطلق مباراة بولندا والسنغال في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.