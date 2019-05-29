الاهلي يكشف سر غياب محمد شريف عن التدريبات

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن محمد شريف لاعب الفريق حصل على إذن للسفر إلى السعودية لاداء مناسك العمرة على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي نهاية

الأسبوع الجاري.

وغاب شريف عن المشاركة في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش بسبب سفره إلى السعودية على أن

يعود للتدريبات عقب عودته وانتهاء الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني.

ويؤدي الأهلي تدريباته تحت قيادة مارتن لاسارتي والذي سعى إلى تصويب بعض الأخطاء وتطبيق بعض الجمل الفنية التي يرغب في تنفيذها بشكل عملي خلال المباريات الرسمية.