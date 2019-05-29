الاهلي يعلن جاهزية حمودي وأجاي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جونيور أجايي وأحمد حمودي ، بعد مشاركتهما في مران

الفريق الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان ثنائي الأهلي قد تعرضا لكدمات

إلا أنهما شاركا أمس وأعلنا جاهزيتهما من خلال التواجد في المران الجماعي.

وشارك أجايي وحمودي في مران الفريق كاملا والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.