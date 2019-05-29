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الاهلي يعلن جاهزية حمودي وأجاي

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أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جونيور أجايي وأحمد حمودي ، بعد مشاركتهما في مران

الفريق الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان ثنائي الأهلي قد تعرضا لكدمات

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إلا أنهما شاركا أمس وأعلنا جاهزيتهما من خلال التواجد في المران الجماعي.

وشارك أجايي وحمودي في مران الفريق كاملا والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

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