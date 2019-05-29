أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جونيور أجايي وأحمد حمودي ، بعد مشاركتهما في مرانالفريق الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب التتش.
وكان ثنائي الأهلي قد تعرضا لكدمات
وشارك أجايي وحمودي في مران الفريق كاملا والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي يعلن جاهزية حمودي وأجاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.