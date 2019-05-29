رياضة | "نور الدين" يدخل ترشيحات تحكيم مباريات "الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نور الدين" يدخل ترشيحات تحكيم مباريات "الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشحت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، لاختياره ضمن حكام بطولة الأمم الإفريقية.

ويأتي ترشيح نور الدين، بدلا من جهاد جريشة والذي خرج من التحكيم بالبطولة، عقب إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف "، لمدة 6 أشهر بسبب أحداث مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في ذهاب دور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.