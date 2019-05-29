رياضة | العبور يتعاقد مع ثنائي المنيا والتليفونات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبور يتعاقد مع ثنائي المنيا والتليفونات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت لجنة الكرة في نادى العبور في التعاقد مع لاعبين هم باسم أحمد مدافع فريق الترسانة والمنيا ومع اللاعب محمد عماد لاعب خط وسط إنبى والاسماعيلي وتليفونات بنى سويف.

وحضر توقيع اللاعبين لجنة الكرة برئاسة المستشار حسام عبد العزيز رئيس النادي والمستشار طارق ربيع نائب الرئيس والمهندس محمد رفعت وعلاء ابراهيم وعمرو ابراهيم أعضاء مجلس الإدارة .

وتأتي هذه الصفقات بعد موافقة مدحت قنديل المدير الفني الجديد للفريق، كما تم التعاقد من قبل مع 6 لاعبين وهم اسلام فهمي صانع ألعاب غزل شبين وكريم شحاته ظهير أيمن بهتيم والسيد أنور ظهير التحرير بأسوان وعلى أيمن ناشئ الزمالك، وعمرو صبحي مهاجم ميت خاقان.