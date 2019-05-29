رياضة | بتروجت يرفض تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون ويطلب 3 شروط لتكافؤ الفرص (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يرفض تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون ويطلب 3 شروط لتكافؤ الفرص (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي بتروجت خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري يطلب فيه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بخوض مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري في نفس موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود.

كما طالب بتروجت في خطابه بتطبيق قواعد اللعب النظيف من منطلق توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء في خطاب بتروجت إلى الجبلاية :

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١- ترحيل المباراة الأخيرة للفرق المنافسة على الهبوط والمقرر لها 3-6-2019 إلى 6-6-2019 في نفس توقيت الموعد المقترح لمباراة بيراميدز وحرس الحدود، وهذه المباريات هي بتروجت والمقاولون، الإنتاج الحربي ووادي دجلة، سموحة والاتحاد السكندري.

٢- إقامة مباراة المقاولون والأهلي يوم 3-6-2019 وذلك قبل مباراة بتروجت والمقاولون وفقا لترتيب الجدول.

٣- مراقبة مباريات الفرق المهددة بالهبوط لتحقيق مبدأ اللعب النظيف وخاصة بعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجونة.