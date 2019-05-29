رياضة | طارق حامد يشعل أزمة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق حامد يشعل أزمة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل غياب طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك عن مباراة الإنتاج الحربي للإيقاف أزمة لدى كريستيان جروس المدير الفني للفريق لعدم وجود البديل القادر على القيام بنفس أدواره.

وقرر كريستيان جروس الدفاع بمحمود عبد العزيز كلاعب ارتكاز في وسط الملعب على أن يتم تجهيز لاعب آخر للعب بجواره لتعويض غياب طارق حامد.

ويفاضل جروس بين الدفع بمحمد حسن بجوار محمود عبد العزيز من بداية المباراة، أو الاستعانة بأحد الثنائي يوسف أوباما أو محمد إبراهيم بجوار زيزو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في العاشرة من مساء غد على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري.