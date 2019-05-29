رياضة | قائد بايرن السابق يطالب دورتموند بضم بواتينج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد بايرن السابق يطالب دورتموند بضم بواتينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب شتيفان إيفنبرج قائد فريق بايرن ميونخ الألماني السابق إدارة الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع جيروم بواتينج مدافع الفريق البافاري.

وأعلن بايرن، المتوج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في المواسم السبعة الأخيرة، موافقته على رحيل بواتينج مؤخرا.

وقال لاعب خط وسط منتخب ألمانيا السابق /50 عاما/ في مقاله على الإنترنت اليوم الأربعاء "سيكون ذلك بمثابة عامل استقرار مثالي لدورتموند لكي يتمكن من المنافسة على لقب بوندسليجا والفوز به".

وفاز بايرن بلقب بوندسليجا في الموسم المنقضي، بعدما تفوق بفارق نقطتين فقط على أقرب ملاحقيه دورتموند، الذي تسبب افتقاد خط دفاعه للخبرة المطلوبة لإهدار العديد من النقاط الثمينة في النصف الثاني من الموسم، بعدما تصدر فريق المدرب السويسري لوسيان فافري ترتيب فترة ليست بالقصيرة.

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أضاف إيفنبرج "بواتينج هو الفريق الذي يحتاجه دورتموند لاتخاذ الخطوة التالية. إنه أمر واقعي أن يسمح بايرن له بالرحيل. دورتموند هو بالتأكيد الفريق الوحيد في بوندسليجا المتنافس على توقيعه".

وكان أولي هونيس رئيس بايرن صرح في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأنه يتعين على بواتينج، الذي يعاني من الإصابة، البحث عن ناد آخر بعدما ظهر في عدد قليل من المباريات خلال الموسم المنصرم.

وتقلصت مشاركة بواتينج مع بايرن، خاصة بعدما عزز الفريق دفاعه بالتعاقد مع الثنائي بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز.

وسبق ليواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني أن أبلغ بواتينج /30 عاما/، الفائز مع منتخب الماكينات بكأس العالم عام 2014، بانتهاء مسيرته الدولية.

وربما يسير بواتينج عكس اتجاه عدد من نجوم بوندسليجا الحاليين الذين رحلوا عن دورتموند للانضمام إلى بايرن، مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع ماتس هوميلز.