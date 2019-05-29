رياضة | جماهير الترجي تتوافد بكثافة على شراء تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الترجي تتوافد بكثافة على شراء تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافدت أعداد كبيرة من جماهير فريق الترجي التونسي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء على منافذ الملعب الأولمبي بالمنزه للحصول على تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخصصت السلطات شبابيك ملعب المنزه القريب من وسط العاصمة لاقتناء تذاكر المباراة حيث ستمتد عملية البيع على مدى نهار اليوم.

واصطفت طوابير طويلة من الجماهير التي قدمت من عدة مدن في مسعى للحصول على تذكرة المباراة.

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ويتوقع حضور أكثر من 50 الف مشجع من محبي الترجي إلى ملعب رادس الذي يستضيف اللقاء المرتقب بعد غد الجمعة.

وسوف تخصص إدارة الترجي جانبا من مدرجات الملعب لجماهير الوداد التي سيسمح لها بالدخول مجانا مع إظهار جوازات السفر وفق مبدأ المعاملة بالمثل لجماهير الترجي في مباراة الذهاب بالرباط.

يذكر أن مباراة الذهاب، التي جرت يوم الجمعة الماضي، انتهت بالتعادل 1 / 1.