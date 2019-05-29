رياضة | الدوري الأوروبي جرس إنذار لمنظمي سباق باكو للفورمولا 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري الأوروبي جرس إنذار لمنظمي سباق باكو للفورمولا 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر مروج جائزة أذربيجان الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في اللجوء لرحلات طيران عارض في العام المقبل لتفادي معاناة جماهير أرسنال وتشيلسي في الوصول إلى العاصمة باكو من أجل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وزاد الحديث في الأسابيع الأخيرة عن الافتقار للطيران المباشر بين أذربيجان وبريطانيا، التي تتخذها أغلب فرق فورمولا 1 مقرًا لها، وتكاليف رحلة الطيران التي تبلغ 8 آلاف كيلومتر ذهابًا وإيابًا.

وقال عارف رحيموف مروج سباق أذربيجان "في العام المقبل لو كان هناك سباقان بأسبوعين متتاليين فبالتأكيد سنحاول تنظيم رحلات طيران عارض بأنفسنا وبيعه بسعر التكلفة للمهتمين".

وأضاف "هذا أمر نفكر فيه ونحاول جعل الأمور أسهل لجميع الجماهير. لم نفعل ذلك في الماضي، لكننا نريد فعله في المستقبل".

وقال رحيموف إن بريطانيا هي صاحبة المركز الثاني من حيث عدد الجماهير التي حضرت سباق باكو بعد روسيا فيما تأتي ألمانيا في المركز الثالث.

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لكن العدد قليل مقارنة بنهائي الدوري الأوروبي إذ حصل كل من تشيلسي وأرسنال على ستة آلاف مقعد من سعة الاستاد التي تبلغ 68700 متفرج.

وأضاف رحيموف "نحن نتحدث عن ما بين 3 و4 آلاف روسي وأقل من ألف من المملكة المتحدة. هؤلاء من يحملون التذاكر الموسمية ولا أتحدث عن الآخرين".

وأشار رحيموف إلى أن عدد الجماهير وأعضاء الفرق وأعضاء آخرين من مسؤولي فورمولا 1 الذين سافروا من لندن إلى باكو وعادوا إلى إنجلترا مرة أخرى كان نحو ثلاثة آلاف شخص.

وأقيم سباق العام الحالي في نهاية أبريل نيسان لكن رحيموف يتمنى إقامته في يونيو حزيران في العام المقبل وربما في الأسبوع التالي لسباق كندا.

وأضاف "في الوقت الحالي نتحدث عن يونيو لكن هناك العديد من العقبات. لدينا بطولة أوروبا 2020 مع إقامة أربع مباريات أيام 13 و17 و21 يونيو ودور الثمانية في الرابع من يوليو".

وتابع "بالتأكيد يمكن تفادي التوقيت مع بطولة أوروبا 2020 لكنه سيكون كابوسا للمدينة. سنفقد جماهيرنا. بطولة أوروبا 2020 ستفقد جماهيرها. لذا نفكر حاليا في بداية يونيو وأتمنى أن ينجح الأمر".