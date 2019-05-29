رياضة | تقارير: نيمار يقترب من ريال مدريد

قالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قريب من الانتقال لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المقربين من نيمار دا سيلفا أكدوا لها اقتراب البرازيلي من الانضمام لصفوف ريال مدريد على العودة لبرشلونة في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن بعض التقارير تحدثت أمس عن رغبة برشلونة في عودة نيمار بصفقة تبادلية يتضمنها الفرنسي عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.

وكان نيمار رحل عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويحصل على 37 مليون يورو سنويا.

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ويريد ريال مدريد ضم نيمار في الصيف المقبل من أجل سد الفراغ الذي خلفه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق ليوفنتوس في الصيف الماضي، ورصد فلورنتينو بيريز، 250 مليون يورو لإتمام صفقة البرازيلي من ناديه الباريسي.

بحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، اليوم فإن برشلونة لا يفكر في استعادة نيمار في الصيف المقبل بسبب مشاكله السابقة مع النادي وعدم رغبة باريس سان جيرمان في بيع صاحب الرقم 10