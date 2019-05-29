رياضة | الاتحاد البرازيلي يعلن حجم إصابة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد البرازيلي يعلن حجم إصابة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم التشخيص الطبي لإصابة نيمار ومدي قدرته على اللحاق بالمشاركة في بطولة كوبا امريكا المقبلة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي منذ ساعات، أن نيمار خضع للفحص الطبي بالتصوير بالاشعة المغناطسية تحت إشراف طبيب المنتخب بعد إصابته في التدريبات يوم أمس.

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وأكد طبيب المنتخب اليوم على أن نيمار لا يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليسري وسيكون جاهز للمشاركة مع البرازيلي في البطولة القارية.