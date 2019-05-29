رياضة | ريال مدريد يعلن ضم "هازارد" الإثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن ضم "هازارد" الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد إعلان ريال مدريد الإسباني لتعاقده رسميا مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.

وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق شبه نهائي مع تشيلسي للحصول على خدمات الجناح البلجيكي لمدة ٤ مواسم مقابل ١١٥ مليون جنيه استرليني وفقا لما أكدته تقارير صحفية أمس الثلاثاء.