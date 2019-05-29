رياضة | سر انقلاب سيرجيو راموس على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر انقلاب سيرجيو راموس على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن الراتب الذي يريده سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد من أجل البقاء في صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن راموس يعتقد بأنه يستحق الحصول على 17 مليون يورو سنويا بزيادة 5 ملايين يورو عن راتبه الحالي.

ويريد راموس تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2021 لمدة سنة إضافية ورفع راتبه المذكور سلفا من أجل البقاء في صفوف المرينجي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يملك عرضا من الصين بقيمة 35 مليون يورو لمدة 3 سنوات إضافية.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد صرح في الأسبوع الجاري بأن راموس طلب الرحيل نحو الصين مجانا لكنه رفض طلب قائد النادي الملكي.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن بيريز مستعد لبيع راموس لكن حال حصول على عرض مالي قوي في الفترة المقبلة وسيفعل معه مثلما فعل مع كريستيانو رونالدو الذي وافق على بيعه في الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو ليوفنتوس.