انت الان تتابع إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

أرسنال

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.

Advertisements

ومنذ عام 1972، تعد الأندية الإنجليزية الأكثر وصولًا للمباراة النهائية في بطولتي الدوري الأوروبي بمسماه الجديد أو كأس الاتحاد الأوروبي بمسماه القديم إلى جانب دوري أبطال أوروبا بمسماه الجديد والقديم، بواقع 37 مرة مقابل 36 مرة لإيطاليا وإسبانيا و30 مرة لألمانيا. وستواصل الأندية الإنجليزية هيمنتها أيضًا،