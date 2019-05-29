انت الان تتابع صلاح VS كين.. من يحسم صراع نهائي دوري الأبطال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

محمد صلاح

تتجه الأنظار يوم السبت المقبل، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، وستكون هناك منافسة من نوع خاص بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وهاري كين، وخاض صلاح في دوري الأبطال 39 مباراة طوال مسيرته سجل خلالها 17 هدفًا، بينما خاض كين 18 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا، ويملك كين في رصيده 125 هدفًا في 181 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي وهو لا يزال في عمر 25 عامًا، وسيتطلع بكل تأكيد لتحطيم رقم ألان شيرر، الهداف التاريخي للدوري برصيد 260 هدفًا.

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ويبلغ معدل كين التهديفي هدفا كل 116 دقيقة، وتوج بلقب هداف الدوري موسمي 2015- 2016 و2016- 2017، أما صلاح فسجل 56 هدفًا في 87 مباراة في الدوري بمعدل هدف كل 119 دقيقة، وتوج بلقب هداف الدوري موسمي 2017- 2018 و2018- 2019. وفي كل مرة يسجل فيها صلاح، يتمكن ليفربول من الفوز، حيث فاز الريدز في 20 مباراة من