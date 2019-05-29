انت الان تتابع الإمارات تقترب من استضافة السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

الزمالك

ينتظر نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، الفائز من لقاء العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس، لمواجهته في السوبر الإفريقي بأغسطس المقبل، وذلك بعد أن توج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف.

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وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة السوبر الإفريقي الموسم الماضى إلى قطر، والتي توج بها الرجاء المغربي بعد الفوز على الترجي التونسي، إلا أن الأمر لن يتكرر هذا الموسم بسبب المقاطعة العربية من دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لها. وكشف تقرير بموقع الإمارات اليوم، أن الاتحاد الإفريقي