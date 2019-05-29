لماذا يختفي أبو ريدة في أزمات الكاف مع المصريين؟

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شهدت الفترة الماضية أزمات قوية بين الاتحاد الإفريقي و المصريين كان آخرها أزمة إياقف الحكم الدولي جهاد جريشة دون أي أسباب منطقية استجابة لشكوى الاتحاد المغربي.
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص
هاني أبو ريدة
أزمة جديدة أفتعلها الاتحاد الإفريقي مع المصريين بعد أن أعلن عن إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر الكاف هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
أزمة الأهلي ورغم أن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة يعد أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد الإفريقي بصفته عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي إلا أن الفترة الماضية شهدت أكثر من أزمة بداية من البيان الذي أصدره الكاف عقب مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بين الاهلي والترجي
ورغم أن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة يعد أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد الإفريقي بصفته عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي إلا أن الفترة الماضية شهدت أكثر من أزمة بداية من البيان الذي أصدره الكاف عقب مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بين الاهلي والترجي التونسي، إذ وصف الكاف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت بالمتواطئ، وتم استدعاؤه لجلسة استماع في لجنة الانضباط كما قرر إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي مباراتين بعد تمزيق قميصه للتحايل على حكم المباراة.إقالة عمرو فهمي
بعدما اشتعل الصراع بين المصري عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد، أعلن الكاف إقالة فهمي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، قال فيه: «قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير الذي عُقد بالقاهرة، يومي 11 و12 أبريل، إعادة هيكلة الإدارة المركزية.. القرارات المتخذة هي إقالة عمرو فهمي، والانفصال الودي عن نائب الأمين العام، المسؤول عن الإدارة والأمور المالية، الصادق العلوي، وتعيين معاذ حجي كأمين عام للاتحاد».إقالة مسؤول التسويق
شهدت الفترة الماضية إقالة عمرو شاهين، مدير التسويق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بعد سنوات طويلة قضاها شاهين في هذا المنصب ولم يكتفِ أحمد أحمد بإبعاد شاهين بل شن هجومًا عنيفًا عليه، وأعلن في تصريحات صحفية أن مدير التسويق بالكاف ارتكب مخالفات جسيمة، وقال: «هذا الشخص كان يحصل على عمولات سرية، وباع سيارة تابعة للاتحاد الإفريقي لنفسه، وهناك نزاعات قضائية بيننا وبينه حاليا».إيقاف جريشة
أعلن الاتحاد الإفريقي عن إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر الكاف هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
قرار إيقاف جريشة سبقه تصريحات غريبة من أحمد أحمد، رئيس الكاف، الذي قال لصحيفة المنتخب المغربية، إنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو تصريح ليس له أي معنى سوى وجود نية مبيتة لمعاقبة الحكم المصري رغم عدم ارتكابه أي مخالفات جسيمة في اللقاء سواء فنية أو إدارية.لماذا يختفى أبو ريدة؟
السؤال الآن أين هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة من كل هذه الأزمات؟ ولماذا لايظهر في أي أزمة داخل الكاف يكون طرفها مصريا رغم علاقته القوية بأحمد أحمد خاصة وأنه كان أحد المؤيدين له في الانتخابات الأخيرة وساعده في الفوز على عيسى حياتو، رئيس الكاف السابق؟
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