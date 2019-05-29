شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتمنى انضمام هذا اللاعب لليفربول: «أسطورة وصديق» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته بانضمام زميله السابق في نادي روما الإيطالي، دانييلي دي روسي، إلى ليفربول واللعب بجواره مرة أخرى، بعد إعلان اللاعب الإيطالي رحيله عن روما عقب قرابة 18 عامًا بقميص الفريق.

وتحدث «صلاح» عن زميله السابق، لـ«سكاي سبورتس»، قائلًا: «هو أسطورة لنادي روما والكرة الإيطالية، ليس فقط لأنه صديق رائع لي، لا أعرف ماذا أقول، رأيت المباراة الأخيرة لـ(دي روسي) مع روما وحب الجماهير التي حيّته، لقد قدم تضحيات عديدة للفريق، وأود أن أشكره، هو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم، أتمنى حظًا سعيدًا له في مستقبله».

وأضاف، ردًا على ما إذا كان صاحب الـ35 عامًا يملك مستقبلًا في الدوري الإنجليزي: «سيكون شيئًا جميلًا، ولكني لا أعلم ما إذا كان ممكنًا، سأكون سعيدًا باللعب معه مجددًا، هو لاعب مثالي».