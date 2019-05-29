شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية» يستعد لبطولة كرة الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يواصل نادي الصم بالمنطقة الشرقية مشواره الرياضي، وذلك بتكثيف تدريباته اليومية في تحضير وتجهيز فريق كرة الطائرة لخوض بطولة المملكة للصم في كرة الطائرة، في الـ16 من شهر شوال المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح مدير عام نادي الصم بالمنطقة الشرقية بندر الغامدي أن النادي قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه في منصة تويتر عن بدء التسجيل في الأنشطة الرياضية لكرة القدم والطائرة وألعاب القوى والبولينج، كما دعا أبناء الصم من مختلف المحافظات الخبر، القطيف، الدمام، بقيق، الجبيل، رأس تنورة، والأحساء للتسجيل في الألعاب بمقر النادي.

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وأكد الغامدي أن النادي أعد برنامجه الرياضي وفق أهداف ترتقي لتحقيق الإنجازات ومواصلة التتويج المستحق للنادي، وذلك بعد تحقيقه مؤخراً المركز الثاني على مستوى المملكة في بطولة خماسيات كرة القدم.

وأشار إلى أن منظومة الإدارة الرياضية بالنادي تعمل على تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفرق ليقدموا مستويات متميزة، معتبرًا أن تحقيق النادي لهذا المستوى المتقدم من الإنجاز يأتي في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرباضي من إدارة النادي، واعداً مواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة.

واعتبر الغامدي أن تحقيق نادي الصم للإنجاز النوعي في النشاط الرياضي، يصب فعلاً في أهداف استراتجية النادي التطويرية والتي بدأها برفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة، قائلاً: " إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متناسقة مع خطته في توظيف فعالياته المتعددة والتي شرع في تنفيذها مؤخراً في عدة محاور رئيسة، منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي".

وأكد أن نادي الصم بالمنطقة الشرقية سيواصل مراحل العطاء والإنجاز وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، حيث يعد النادي نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع، وهو يمثل النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء.