شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطالب إدارة المصرى بتعاقد مع ثنائى الزمالك المعار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، التعاقد مع ثنائى الزمالك عماد فتحى المعار لإنبى وأحمد داوودا المعار للإتحاد السكندرى .
إيهاب جلال مقتنع بإمكانيات اللاعبين جيدا منذ أن كان مديرا فنيا للزمالك حيث أصر على التعاقد مع عماد فتحى قادما من مصر المقاصة ، بينما اعتمد على أحمد داوودا فى خط وسط الفريق الأبيض .
ومن المقرر أن يعود اللاعبين إلى الزمالك نهاية الموسم الحالى عقب انتهاء مسابقة الدورى ، ثم يقوم مسئولو الفريق الأبيض بتسويقهم من جديد او الإستغناء عنهم نظير مبلغ مالى .
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