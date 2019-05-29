شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مصرى لمباراة بيراميدز وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها العاشرة مساء غداً الخميس فى الجولة الـ34 للدورى إلى حكام مصريين. ولم نادي بيراميدز إرسال المستحقات الخاصة باستقدام حكام أجانب لمباراته أمام حرس الحدود ليتم الاستقرار رسمياً على إسناد المباراة لطاقم مصري. Advertisements يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث رسمياً فى جدول الدورى وفوزه أو خسارته أمام حرس الحدود لن تؤثر عليه فى جدول الترتيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم مصرى لمباراة بيراميدز وحرس الحدود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.