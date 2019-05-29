شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الترجي أو الوداد على لقب السوبر الإفريقي بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف تقارير صحفية إماراتية، عن أن دولة الإمارات ستستضيف السوبر الإفريقي في النسخة الحالية 2019، والتي ستجمع الزمالك باعتباره بطل الكونفدرالية مع الفائز بلقب دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وأكد موقع الإمارات اليوم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على دولة الإمارات لاستضافة كأس السوبر، على أن تقام المباراة أحد أيام 16 و 17 و18 من شهر أغسطس المقبل.

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وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية بعد التغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 في ركلات الترجيح.

وينتظر الزمالك مباراة يوم الجمعة القادم بين الترجي والوداد لحسم بطل دوري الأبطال بعدما انتهى لقاء الذهاب في المغرب بالتعادل الإيجابي 1/1.