شكرا لقرائتكم الأهلى يصر على الانسحاب من الدورى.. والإعلان الرسمى السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على تمسكه بموقفه السابق بعدم استكمال الدورى الممتاز والانسحاب من البطولة بسبب تأجيل مباريات لبعد بطولة أمم افريقيا.

وعلم "الخليج 365" من مصادره داخل القلعة الحمراء أن مجلس الأهلى سيعلن رسميًا قرار الانسحاب من الدورى ، بعد الجلسة الطارئة التى سيعقدها يوم السبت المقبل.

كان مجلس الأهلى أكد أنه سيستكمل اجتماعاته يوم السبت المقبل من أجل تحديد الموقف النهائي لفريق الكرة الأول بشأن خوض باقي مباريات بطولتى الدوري والكأس في الفترة المقبلة من عدمه،خصوصا بعد أن أكدت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة عدم وجود أى تعديلات على جدول الدورى الذى تم إعلانه مؤخرا ، منعا لتعرض معسكر المنتخب الأخير لأى ارتباك قبل أمم إفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلى لـ"الخليج 365" إن موقف النادى ثابت فى أزمة تأجيل مباريات الدورى ولن يتغير ، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي يوم ، السبت، على أن يتم مخاطبة اتحاد الكرة بعدها وإبلاغه بقرار رفض ترحيل المباريات بعد البطولة الإفريقية.

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ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 74، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

ويتبقى للأهلى مباراتين فقط فى الدورى أمام المقاولون العرب والزمالك، في حين يتبق للزمالك 5 مباريات أمام الانتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى.