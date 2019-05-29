شكرا لقرائتكم جروس للاعبى الزمالك: أحسم موقف التجديد بعد مواجهة الإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة خاصة مع لاعبى الفريق خلال مران أمس، تحدث فيها على أهمية مواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

وحاول لاعبو الزمالك الاستفسار من جروس خلال الجلسة عن موقفه داخل القلعة البيضاء فى المرحلة المقبلة،إلا أن المدرب السويسرى رفض الحديث فى هذا الأمر من قريب أو من بعيد، حول مصيره سواء الرحيل بعد مواجهة الإنتاج - وهو القرار الأقرب - أو الاستمرار لحين انتهاء مسابقة الدورى بعد بطولة أمم أفريقيا، وذلك من أجل عدم تشتيت تركيزهم قبل لقاء الإنتاج.

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يذكر أن عقد جروس ينتهى رسميًا مع الزمالك عقب مواجهة الإنتاج الحربى.

كان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، أكد فى وقت سابق أنه لن يقوم بتجديد عقد المدير وسيرحل بسبب طرقة إدارته لفريق الكرة.