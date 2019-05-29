شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ سارة عصام لحصولها على الحذاء الذهبى ستوك سيتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة النسائية، التهنئة لسارة عصام المحترفة بنادي ستوك سيتي الإنجليزي بمناسبة حصولها على الحذاء الذهبي هذا الموسم.

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وقالت المشرف على الكرة النسائية، أن التهنئة مقدمة باسم الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يدعم جميع المحترفين سواء كانوا شبابا أو شابات .

وأضافت أن نجاح سارة في مشوارها الاحترافي بالخارج يساعدها على بلوغ أحد أهم أهدافها في إدارة ملف الكرة النسائية عن طريق تشجيع الاحتراف الخارجي للارتقاء باللعبة.