شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. أجايى وحمودى يعودان للتدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبى بالنادى الأهلي جاهزية ثنائي الفريق جونيور أجايي وأحمد حمودي ، بعد مشاركتهما في مران الفريق الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

كان ثنائي الأهلي قد تعرضا لكدمات إلا أنهما شاركا أمس وأعلنا جاهزيتهما من خلال التواجد في المران الجماعي ، وشارك أجايي وحمودي في مران الفريق كاملا والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

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ويباشر الأهلي تدريباته يومياً على ملعبه بالتتش لحين وضوح الرؤية بشأن موقفه من إستكمال بطولة الدوري التى من المقرر أن يلعب خلالها مباراتي المقاولون والزمالك بعد أمم أفريقيا التى تنطلق في مصر يوم 21 يونيو المقبل لكن مسئولو القلعة الحمراء سبق وأعلنوا أنهم لن يستكملوا البطولة حال تأجيل مبارياتهم لبعد أمم أفريقيا.