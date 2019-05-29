شكرا لقرائتكم انطلاق معسكر منتخب السلة بإحدى مدارس القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم لاعبى منتخب السلة فى معسكر داخلى بإحدى مدارس القاهرة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات الأفريقية يونيو المقبل، على أن يستمر المعسكر ليوم الأثنين القادم.

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ويقود المنتخب فى المعسكر عصام عبد الحميد فى أول ظهور له مع المنتخب فى المنصب الجديد بعد أن تولى المهمة رسميا ، خلفا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى الوصول إلى كأس العالم.

يذكر أن الجهاز الفنى مكون من عصام عبد الحميد ، و يعاونه وسام جابر، وأحمد فوزى .