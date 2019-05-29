شكرا لقرائتكم انطلاق معسكر منتخب السلة بإحدى مدارس القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم لاعبى منتخب السلة فى معسكر داخلى بإحدى مدارس القاهرة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات الأفريقية يونيو المقبل، على أن يستمر المعسكر ليوم الأثنين القادم.
ويقود المنتخب فى المعسكر عصام عبد الحميد فى أول ظهور له مع المنتخب فى المنصب الجديد بعد أن تولى المهمة رسميا ، خلفا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى الوصول إلى كأس العالم.
يذكر أن الجهاز الفنى مكون من عصام عبد الحميد ، و يعاونه وسام جابر، وأحمد فوزى .
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق معسكر منتخب السلة بإحدى مدارس القاهرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.