شكرا لقرائتكم جريشة يطالب أبوريدة بالتدخل السريع لحل أزمة إيقافه قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب جهاد جريشة الحكم الدولى من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي والأفريقي التدخل فى أزمة إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". جاء ذلك بعد أن أصدر الكاف بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف فى إدارته لمباراة الترجى والوداد فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى انتهى بالتعادل 1/1 . Advertisements ويأمل جريشة أن يتدخل أبو ريدة سريعاً لإنهاء أزمة إيقافه والمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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