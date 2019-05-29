قصة صور.. أبطال فيلم البراءة فى حياة نجوم الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد ينكر دور براءة الأطفال فى حياة أبائهم، فنجد أن الآباء دائما يسعون وراء أهداف تحقق السعادة لأبنائهم. ولا يختلف نجوم الزمالك عن أى أب فهم أيضا يحرصون على الاهتمام بأبنائهم وظهورهم معهم فى المناسبات المختلفة، وكانت آخرها الاحتفال بالحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية. وشهدت السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين صور مختلفة لنجوم الزمالك مع أبنائهم يرصدها ”الخليج 365” فى اللقطات التالية:

محمود علاء و نجله Advertisements

عمر السعيد و أبنته

محمود علاء يمرح مع نجله

بهاء مجدى و أبناؤه

محمد إبراهيم و نجله

محمود جنش ونجله

محمود علاء وابنته

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