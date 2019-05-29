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قصة صور.. أبطال فيلم البراءة فى حياة نجوم الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد ينكر دور براءة الأطفال فى حياة أبائهم، فنجد أن الآباء دائما يسعون وراء أهداف تحقق السعادة لأبنائهم.

ولا يختلف نجوم الزمالك عن أى أب فهم أيضا يحرصون على الاهتمام بأبنائهم وظهورهم معهم فى المناسبات المختلفة، وكانت آخرها الاحتفال بالحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين صور مختلفة لنجوم الزمالك مع أبنائهم يرصدها ”الخليج 365” فى اللقطات التالية:

محمود علاء و نجله
محمود علاء و نجله

 

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عمر السعيد و أبنته
عمر السعيد و أبنته

 

محمود علاء يمرح مع نجله
محمود علاء يمرح مع نجله

 

بهاء مجدى و أبناؤه
بهاء مجدى و أبناؤه

 

محمد إبراهيم و نجله
محمد إبراهيم و نجله

 

محمود جنش و نجله
محمود جنش ونجله

 

محمود علاء و نجله 2
محمود علاء وابنته
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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