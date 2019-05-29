شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب التعاقد مع ثنائى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى التعاقد مع ثنائى الزمالك عماد فتحى المعار لإنبى وأحمد داوودا المعار للاتحاد السكندرى.

ويقتنع إيهاب جلال بإمكانيات اللاعبين جيدا منذ أن كان مديرا فنيا للزمالك، حيث أصر على التعاقد مع عماد فتحى قادما من مصر المقاصة، بينما اعتمد على أحمد داوودا فى خط وسط الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يعود اللاعبين إلى الزمالك نهاية الموسم الحالى عقب انتهاء مسابقة الدورى، ثم يقوم مسئولو الفريق الأبيض بتسويقهم من جديد أو الاستغناء عنهم نظير مبلغ مالى.