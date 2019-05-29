شكرا لقرائتكم خبر عن مباراه الاهلي المقبلة أمام المقاولون العرب تشهد عودة نجم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الاتحاد المصرى لكرة القدم على تأجيل مباراه الاهلي والمقاولون العرب، والتى تأتى ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، لتقام بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

عامر حسين يكشف المواعيد الجديدة للمباريات

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى تصريحات لقناة TIME SPORTS، أن الدورى الممتاز سيتوقف يوم 3 يونيو على أن يتم استئنافه بعد انتهاء أمم أفريقيا يوم 19 يوليو، خاصة بعد رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى تأجيل المعسكر المقرر إنطلاقه 6 يونيو، وتم إبلاغ الأندية بذلك.

مباراه الاهلي المقبلة تشهد عودة نجم المنتخب

من المقرر إقامة 4 مباريات بعد بطولة أمم أفريقيا وهى الأهلى والمقاولون العرب، الزمالك والجونة أو حرس الحدود، الزمالك والإسماعيلى، الأهلى والزمالك.

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وستشهد المباراة عودة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب والمنتخب والذى قطع شوطاً كبيراً فى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الركبة التى كانت لحقت به فى وقت سابق، وبعد تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون أصبحت مشاركة طاهر في اللقاء مسألة حتمية.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

موقف الاهلى في جدول المسابقة

يحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام حتى الآن برصيد 74 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، إلا أن الفريق الأبيض يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة.