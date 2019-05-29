شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. طاقم تحكيم مصرى لمباراة بيراميدز وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إسناد مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها العاشرة مساء غد الخميس فى الجولة الـ34 للدورى إلى حكام مصريين. ولم يرسل نادى بيراميدز المستحقات الخاصة باستقدام حكام أجانب لمباراته أمام حرس الحدود ليتم الاستقرار رسمياً على إسناد المباراة لطاقم مصرى. كان نادى بيراميدز قد احتل المركز الثالث رسمياً فى جدول الدورى وفوزه أو خسارته أمام حرس الحدود لن يؤثر على ترتيبه فى جدول الترتيب.

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