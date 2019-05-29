شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ لاعبة ستوك الإنجليزى بعد الحصول على الحذاء الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية التهنئة لسارة عصام المحترفة بنادى ستوك سيتى الإنجليزى بمناسبة حصولها على الحذاء الذهبى هذا الموسم . وقالت المشرف على الكرة النسائية إن التهنئة مقدمة باسم الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى يدعم جميع المحترفين سواء كانوا شبابا أو شابات . وأضافت أن نجاح سارة فى مشوارها الاحترافى بالخارج يساعدها على بلوغ أحد أهم أهدافها فى إدارة ملف الكرة النسائية عن طريق تشجيع الاحتراف الخارجى للارتقاء باللعبة.

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