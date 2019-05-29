شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى لـ"سوبر كورة": عقود الاحتراف تحلل للاعبين الإفطار فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل موقع "سوبر كورة" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة رأيه فى إفطار اللاعبين، ومشاهدة مباريات كرة القدم فى التليفزيون فى شهر رمضان الكريم. ودار الحوار التالى..

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