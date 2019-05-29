شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يلجأ لـ أبو ريدة لحل أزمة إيقافه من الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ جهاد جريشة الحكم الدولى إلى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى من أجل التدخل فى أزمة إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف. وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" قد أصدر بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف فى إدارته لمباراة الترجى والوداد فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى انتهى بالتعادل 1/1. وطلب جريشة من أبو ريدة التدخل لإنهاء أزمة إيقافه والمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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