شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى الكونفدرالية على مائدة مختار مختار فى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على مشاهدة مباراة نهائى الكونفدرالية التى جمعت الزمالك ونهضة بركان المغربى لتدوين بعض الملاحظات المهمة قبل مواجهة الفارس الأبيض غداً.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها العاشرة مساء الخميس على استاد بتروسبورت.

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وكان الزمالك قد توج بطلا للكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان المغربى، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 3، بعد الخسارة فى الذهاب بهدف دون رد، والفوز فى مباراة الإياب على استاد برج العرب، بنفس النتيجة ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التى حسمت البطولة لصالح النادى الأبيض.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدفا.