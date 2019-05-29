شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مصريين متأهلين لبطولة العالم للاسكواش بوادى دجلة تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الدولى للاسكواش "psa" عن قائمة اللاعبين المتأهلين إلى بطولة العالم التى ينظمها نادى وادى دجلة فى يونيو المقبل، حيث أظهرت قائمتا الرجال والسيدات تأهل 9 لاعبين مصريين.

وفى منافسات الرجال تأهل كل من: على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثانى، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع.

بينما فى منافسات السيدات تأهلت كل من: رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى، نور الشربينى المصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة.

وتقام بطولة وادى دجلة فى الفترة من 9 إلى 14 يونيو المقبل، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 160 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.