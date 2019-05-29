شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض الحديث عن مصيره مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الحديث مع لاعبى الفريق حول مصيره داخل القلعة البيضاء، قبل مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص جروس على عدم التحدث مع اللاعبين من قريب أو من بعيد حول مصيره سواء الرحيل بعد مواجهة الإنتاج - وهو القرار الأقرب - أو الاستمرار لحين انتهاء مسابقة الدورى بعد بطولة أمم أفريقيا، وذلك من أجل عدم تشتيت تركيزهم قبل لقاء الإنتاج.

وينتهى عقد جروس رسميًا مع الزمالك عقب مواجهة الإنتاج الحربى، وأكد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أنه لن يقوم بتجديد عقد المدير الفنى وسيرحل بسبب طرقة إدارته لفريق الكرة.