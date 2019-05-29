انت الان تتابع تشيلسي Vs أرسنال.. ديربي لندن في نهائي «اليوربا ليج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

أرسنال وتشيلسي

يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه تشيلسي نظيره أرسنال في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9:00 مساءً، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة بعد مواجهة بورتو وبراجا في 2011، وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في 2012.

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وفاز الفريقان بـ11 مباراة في البطولة هذا الموسم، وهناك 3 فرق فازت بمباريات أكثر منهما في بطولة أوروبية بموسم واحد من خلال ريال مدريد في 2001- 2002 وبورتو في 2010- 2011، وأتلتيكو مدريد في 2011- 2012. وتعد أذربيجان الدولة رقم 24 التي تستضيف النهائي الأوروبي، وللموسم الثالث على التوالي تستضيف دولة النهائي