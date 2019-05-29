البلد المضيف يخشى الوداع المبكر في مونديال الشباب

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٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

كأس العالم للشباب

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات دور المجموعات من كأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا من خلال مباريات الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية، ففي المجموعة الأولى تواجه السنغال نظيرتها بولندا في تمام الساعة 8:30 مساءً، وتحتل السنغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل إلى دور الـ16، أما بولندا فتحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتحتاج للفوز لضمان التأهل، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه كولومبيا الثالثة برصيد 3 نقاط، نظيرتها تاهيتي متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، الساعة 8:30 أيضًا.

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وفي المجموعة الثانية، تواجه الإكوادور الثالثة برصيد نقطة واحدة نظيرتها المكسيك متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، الساعة السادسة مساءً. ولا تملك المكسيك فرصة إنهاء المجموعة في أول مركزين، حيث تحتاج للفوز على أمل التأهل ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث. وفي تمام الساعة 6:00 أيضًا، تواجه إيطاليا متصدرة