انت الان تتابع إيمري: التتويج باليوربا ليج أهم من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

أوناي إيمري

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، سيكون على الفوز بالكأس وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويواجه المدفعجية تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري، في موسمه الأول مع المدفعجية، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا.

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وسيضمن الفوز بالدوري الأوروبي مقعدا لأرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن خسر الفريق التأهل التلقائي إلى البطولة بعد أن احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج». وكانت العودة إلى المنافسة الأوروبية الكبرى هي هدف الموسم بالنسبة لأرسنال، لكن إيمري قال إن الأولوية