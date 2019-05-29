شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أتمنى التسجيل في شباك توتنهام بنهائي أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعرب النجم المصري محمد صلاح ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن أمله في التسجيل في شباك فريق توتنهام بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال صلاح - في تصريح نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء-: «أتمنى أن أتمكن من لعب المباراة كاملة هذه المرة، فأنا متحمس للغاية»، كما أعرب عن أمنيته أن يتمكن فريقه من تصحيح ما حدث الموسم الماضي وتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالبطولة.

كان صلاح قد خرج من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا العام الماضي أمام ريال مدريد بعد حوالي نصف ساعة، لإصابته في الكتف بعد احتكاك مع مدافع الفريق المنافس سيرجيو راموس، ما أسهم في خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وخسارة اللقب الذي طال انتظاره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: أتمنى التسجيل في شباك توتنهام بنهائي أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.