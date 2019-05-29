شكرا لقرائتكم بيراميدز يزاحم الأهلى والزمالك على لابا كودجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات جادة مع التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى، للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد لابا كودجو مع فريق نهضة بركان بنهاية الموسم الكروى، وهو ما قد يسهل عملية انتقاله لفريق جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأكد مصدر خاص لصحيفة "البطولة" المغربية، أن مسئولى نادي بيراميدز يجهزون عرضا للابا كودجو قبل الدخول فى مفاوضات جادة معه، لإقناعه بالانتقال للدوري المصري هذا الصيف.
جدير بالذكر أن الأهلى والزمالك يتصارعان عن ضم المهاجم التوجولى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فهل يخطف بيراميدز الصفقة من قطبى الكرة المصرية.
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