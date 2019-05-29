شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يذاكر الزمالك قبل مواجهة الغد فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشاهد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، مباراة نهائى الكونفدرالية التى جمعت الزمالك ونهضة بركان المغربى لتدوين بعض الملاحظات الهامة قبل مواجهة الفارس الأبيض غداً .

ويلتقى الانتاج الحربى الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها العاشرة مساء الخميس على ستاد بتروسبورت.

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يشار إلى أن الزمالك قد توج بطلا للكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان المغربى، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 3، بعد الخسارة فى الذهاب بهدف دون رد، والفوز فى مباراة الإياب على ستاد برج العرب، بنفس النتيجة ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التى حسمت البطولة لصالح النادى الأبيض.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.