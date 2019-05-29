شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن موعد نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، يوم 10 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر، الذى سيتم استئنافه مع بداية الدورى الجديد.

وتقام مباريات كأس مصر المقبلة بمشاركة الصفقات الجديدة حيث سيتم فتح باب القيد للاندية أواخر يوليو المقبل.

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يذكر أن نادى الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.