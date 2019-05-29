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شكرا لقرائتكم سموحة يرفض رحيل حسام حسن مهما كانت الاغراءات المالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن حسام حسن مدرب الفريق السكندري رفض رحيل حسام حسن لاعب النادي.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها:"رفض حسام حسن رحيل نجم نادي سموحة حسام حسن إلا في حالة وجود بديل مناسب من حيث الامكانيات الفنية والبدنية مهما كانت الاغراءات المالية".
يشار إلى أن فريق سموحة يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام التي تقام في العاشرة مساء الاثنين المقبل.
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