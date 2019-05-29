شكرا لقرائتكم "مارسيليو" الأهلى ممنوع من المشاركة في تدريبات الفريق .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم انتهاء موسم حسين السيد ظهير أيسر الأهلى المعار للاتفاق مع ناديه السعودي، ورغم عودة اللاعب للقاهرة بشكل نهائي، إلا أن اللاعب ممنوعاً من المشاركة فى تدريبات الأهلى.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن مارسيليو ممنوع من المشاركة فى تدريبات الأهلى، حتى لا يتعرض لعقوبة من نادي الاتفاق، خاصة وأن إعارته تنتهي بشكل رسمي نهاية شهر مايو الجاري، مؤكداً أن اللاعب حصل على راحة قبل البت فى أمره بشكل رسمي.

وقدم حسين السيد مستوى جيد مع الاتفاق السعودى، ليصبح مرشحاً للعودة من جديد للنادي الأهلى، فى الوقت الذي تلقى اللاعب أكثر من عرض سعودى لتكرار تجربة الإعارة فى الموسم الجديد.

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ويرغب مسئولو الأهلى أن يكون حسين السيد هو البديل الأنسب والجاهز للظهير التونسى المتألق على معلول ثم يأتى محمود وحيد بديلا ثانيا وربما يحظى مارسيلو بفرصة اللعب بشكل أساسى حال رحيل معلول للاحتراف الخارجى.

وتلقى مسئولو النادى الأهلى عرضًا شفهيًا من أحد الأندية السعودية لشراء حسين السيد، ،حيث استعلم النادي السعودى عن شروط الإدارة الحمراء للموافقة على التفريط فى اللاعب الملقب بمارسيلو، إلا أن الإدارة الحمراء قررت عدم البت فى الأمر إلا فى حالة وصول عروض رسمية.